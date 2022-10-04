Росгвардия ликвидировала диверсионную группу ВСУ в Херсонской области
Место боестолкновения спецназа и диверсантов ВСУ. Обложка © Сайт Росгвардии
В Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника", — сказано в записи.
С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, а также боеприпасы и форма ВСУ.
Ранее в Росгвардии сообщили об уничтожении более 130 украинских военных в ДНР за неделю. Кроме того, были уничтожены танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники.