Росгвардия ликвидировала диверсионную группу ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника", — сказано в записи.

С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, а также боеприпасы и форма ВСУ.