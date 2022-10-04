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4 октября, 08:07

Росгвардия ликвидировала диверсионную группу ВСУ в Херсонской области

<p>Место боестолкновения спецназа и диверсантов ВСУ. Обложка © <a href="https://rosguard.gov.ru/News/Article/specnaz-rosgvardii-likvidiroval-diversionnorazvedyvatelnuyu-gruppu-v-xersonskoj-oblasti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> Росгвардии</p>

Место боестолкновения спецназа и диверсантов ВСУ. Обложка © Сайт Росгвардии

В Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника", — сказано в записи.

С места боестолкновения были изъяты стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, а также боеприпасы и форма ВСУ.

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Ранее в Росгвардии сообщили об уничтожении более 130 украинских военных в ДНР за неделю. Кроме того, были уничтожены танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники.

Артур Лапсаков

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