TikTok оштрафован на 3 млн за гей-пропаганду среди детей
Суд в Москве оштрафовал "Тикток" на три миллиона рублей за отказ удалить ЛГБТ-пропаганду
Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть "Тикток" (TikTok) на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних пользователей. Об этом во вторник сообщает ТАСС.
Причиной для иска стал протокол Роскомнадзора, составленный в отношении соцсети TikTok за пропаганду ЛГБТ-движения. Сервису предлагалось удалить незаконные материалы, однако администраторы это требование проигнорировали.
Ранее Лайф рассказывал, что участие в челлендже для "Тиктока" обернулось для 16-летней школьницы переломом шеи в трёх местах. А у стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить.