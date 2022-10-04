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4 октября, 08:21

TikTok оштрафован на 3 млн за гей-пропаганду среди детей

Суд в Москве оштрафовал "Тикток" на три миллиона рублей за отказ удалить ЛГБТ-пропаганду

Мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть "Тикток" (TikTok) на три миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних пользователей. Об этом во вторник сообщает ТАСС.

Причиной для иска стал протокол Роскомнадзора, составленный в отношении соцсети TikTok за пропаганду ЛГБТ-движения. Сервису предлагалось удалить незаконные материалы, однако администраторы это требование проигнорировали.

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5 вещей, которые ужасно бесят в Instagram и Tik-Tok: Почему соцсети ведут людей к депрессии

Ранее Лайф рассказывал, что участие в челлендже для "Тиктока" обернулось для 16-летней школьницы переломом шеи в трёх местах. А у стриптизёрши случился сердечный приступ из-за вирусного тиктока, который она решила повторить.

Обложка ©

unsplash.com / Amanda Vick

Марина Калегина

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