"Была да сплыла": Охлобыстин призвал забыть о Пугачёвой после её ответа хейтерам
Актёр Охлобыстин оценил ответ Пугачёвой хейтерам
Российский режиссёр и актёр Иван Охлобыстин отреагировал на ответ народной артистки СССР Аллы Пугачёвой хейтерам, в котором она назвала их рабами. Так, в беседе с РИА ФАН продюсер заявил, что звезда Примадонны уже сошла с небосклона шоу-бизнеса. Охлобыстин также убеждён, что не стоит лишний раз вспоминать о певице.
"Мне кажется, здесь нужно следовать установке по пьесе, если не ошибаюсь, Григория Горина "Забыть Герострата!". Лучше всего про неё забыть. Была да сплыла. Много чести, короче говоря, обсуждать, что она сказала", — отметил актёр.
Кроме того, Охлобыстин прокомментировал недавний отъезд артистки из РФ. По его словам, Пугачёва уехала в Израиль навсегда. Актёр также подчеркнул, что ему не хочется разбираться в этой ситуации.
Лайф напоминает, что сегодня народная артистка СССР Алла Пугачёва впервые вышла на связь после появления информации о её внезапном отъезде из России. В новом посте Примадонна обратилась к хейтерам, однако не раскрыла, где сейчас находится.
ТАСС / Антон Новодережкин, Вячеслав Прокофьев