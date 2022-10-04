Сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва дерзко ответила хейтерам, назвав их рабами
Примадонна счастлива, что её ненавидят люди, которых она якобы "всегда терпеть не могла". Под постом Аллы Борисовны уже отметилась журналистка Ксения Собчак.
Народная артистка СССР Алла Пугачёва впервые вышла на связь после появления информации о её внезапном отъезде из России. В новом посте Примадонна обратилась к хейтерам, не раскрыв, где сейчас находится. Вчера утром в соцсетях появился ролик, в котором ненавистники в очередной раз обратились к певице. Кто-то вывел на фасаде телецентра "Останкино" фразу "Алла, так а зачем ты вообще приезжала", приправив её матом.
"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", — написала Пугачёва.
За полчаса пост артистки собрал свыше четырёх тысяч комментариев, отметилась и Ксения Собчак: "Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравиться... В этом трагедия...".
Напомним, Примадонна с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: супруг Аллы Борисовны юморист Максим Галкин* неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на Родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, похоже, заниматься этим ей не придётся: 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль, которую звезда до сегодняшнего дня не комментировала.
Журналисты выследили автомобиль Пугачёвой и проводили до аэропорта Внуково-3. Перелёт частным бортом Алле и её младшим детям мог обойтись в четыре миллиона рублей. Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова заявила, что об отъезде звезды ей ничего не известно.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
Getty Images / Epsilon / Anton Belitsky