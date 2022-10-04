Сбежавшая в Израиль Алла Пугачёва дерзко ответила хейтерам, назвав их рабами

Народная артистка СССР Алла Пугачёва впервые вышла на связь после появления информации о её внезапном отъезде из России. В новом посте Примадонна обратилась к хейтерам, не раскрыв, где сейчас находится. Вчера утром в соцсетях появился ролик, в котором ненавистники в очередной раз обратились к певице. Кто-то вывел на фасаде телецентра "Останкино" фразу "Алла, так а зачем ты вообще приезжала", приправив её матом.

"Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами", — написала Пугачёва.

За полчаса пост артистки собрал свыше четырёх тысяч комментариев, отметилась и Ксения Собчак: "Им, увы, нравятся те, кого "назначили" нравиться... В этом трагедия...".

Напомним, Примадонна с семьёй большую часть 2022 года провела за пределами РФ. Оно и понятно: супруг Аллы Борисовны юморист Максим Галкин* неоднократно резко критиковал действия России на Украине, а позднее был признан иноагентом. Пугачёва уехала из России сразу после начала спецоперации, однако опровергала слухи об эмиграции. Народная артистка СССР вернулась на Родину в августе, пообещав навести "порядок в головах". Правда, похоже, заниматься этим ей не придётся: 29 сентября появилась информация о спешном отъезде певицы в Израиль, которую звезда до сегодняшнего дня не комментировала.

Журналисты выследили автомобиль Пугачёвой и проводили до аэропорта Внуково-3. Перелёт частным бортом Алле и её младшим детям мог обойтись в четыре миллиона рублей. Директор Аллы Борисовны Елена Чупракова заявила, что об отъезде звезды ей ничего не известно.