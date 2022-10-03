10 фото животных-альбиносов, которые заглянут вам в душу и тотчас влюбят в себя
Собрали 10 кадров с животными-альбиносами, глядя на которых каждый наконец поймёт, что нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от массы. А иногда быть не таким, как все, очень даже хорошо!
"Моя очаровательная африканская ежиха-альбинос по имени Мира", — LocksmithAntique4360.
Фото © Reddit / LocksmithAntique4360
"Белка-альбинос!" — ulyfed.
Фото © Reddit / ulyfed
"Видели когда-нибудь енота-альбиноса?" — Calibrize.
Фото © Reddit / Calibrize
"Тюленёнок-альбинос", — LeucisticPython.
Фото © Reddit / LeucisticPython
"Черепашка только родилась, а уже понятно, что она уникальная", — heron27.
Фото © Reddit / heron27
"Очаровательная птичка киви", — lazy-jar-of-pickles.
Фото © YouTube / AFP News Agency
"Детёныш коалы притомился и уснул", — zklandrover.
Фото © Reddit / zklandrover
"Мой бирманский питон-альбинос!" — Sneksandropeslover.
Фото © Reddit / Sneksandropeslover
"Встретил оленя-альбиноса!" — madethisjustforpewds.
Фото © Reddit / madethisjustforpewds
"Корги-альбинос в гостях у грумера", — Gracynvh.
Фото © Reddit / Gracynvh
Reddit / Gracynvh, LocksmithAntique4360