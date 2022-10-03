НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 15:18

10 фото животных-альбиносов, которые заглянут вам в душу и тотчас влюбят в себя

Собрали 10 кадров с животными-альбиносами, глядя на которых каждый наконец поймёт, что нет ничего плохого в том, чтобы отличаться от массы. А иногда быть не таким, как все, очень даже хорошо!

"Моя очаровательная африканская ежиха-альбинос по имени Мира", — LocksmithAntique4360.

Фото © Reddit / LocksmithAntique4360

Фото © Reddit / LocksmithAntique4360

"Белка-альбинос!" ulyfed.

Фото © Reddit / ulyfed

Фото © Reddit / ulyfed

"Видели когда-нибудь енота-альбиноса?" Calibrize.

Фото © Reddit / Calibrize

Фото © Reddit / Calibrize

"Тюленёнок-альбинос", — LeucisticPython.

Фото © Reddit / LeucisticPython

Фото © Reddit / LeucisticPython

"Черепашка только родилась, а уже понятно, что она уникальная", — heron27.

Фото © Reddit / heron27

Фото © Reddit / heron27

"Очаровательная птичка киви", — lazy-jar-of-pickles.

Фото © YouTube / AFP News Agency

Фото © YouTube / AFP News Agency

"Детёныш коалы притомился и уснул", — zklandrover.

Фото © Reddit / zklandrover

Фото © Reddit / zklandrover

"Мой бирманский питон-альбинос!" Sneksandropeslover.

Фото © Reddit / Sneksandropeslover

Фото © Reddit / Sneksandropeslover

"Встретил оленя-альбиноса!" madethisjustforpewds.

Фото © Reddit / madethisjustforpewds

Фото © Reddit / madethisjustforpewds

"Корги-альбинос в гостях у грумера", — Gracynvh.

Фото © Reddit / Gracynvh

Фото © Reddit / Gracynvh

10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы

10 забавных видео, которые доказывают, что, несмотря на инстинкты, животные те ещё недотёпы

Обложка ©

Reddit / Gracynvh, LocksmithAntique4360

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров