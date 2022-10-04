8 действенных способов быть молодой и красивой всегда: Лайфхаки для женщин за 30

Хорошо это или плохо, но остановить процессы старения мы не в силах. Зато есть проверенные и действенные способы их замедлить. Не стоит раньше времени хвататься за голову и вспоминать, сколько денег в кошельке. Мы расскажем про самые доступные лайфхаки, на которые не требуется спускать целое состояние. Стоит только взять их себе за правило, как результат не заставит себя ждать. Готовы запоминать? Тут всё очень просто.

Всегда смывайте макияж перед сном

Всегда смывайте макияж перед сном — если уснуть с мейкапом на лице, кожа получит микроповреждения. Фото © Shutterstock

Раз и навсегда запомните простое правило: декоративную косметику, то есть макияж, обязательно нужно смывать перед сном. Не ленитесь, думая "умоюсь утром". Если уснёте накрашенной, за ночь с кожей лица произойдут необратимые изменения. Мало того что будут неприятные ощущения, так она ещё и получит микроповреждения, которые вы не заметите. Даже обычную тушь для ресниц обязательно нужно удалять перед тем, как лечь спать, что уж говорить о тональнике.

Соблюдайте режим питания и сна

Правильно сбалансированный рацион с обилием витаминов из фруктов и овощей уж точно не навредит. Постарайтесь избавиться от вредных пищевых привычек, чтобы продлить молодость и оставаться красивой как можно дольше. Налаженный режим сна и регулярное употребление воды — не менее 1,5 литра в день — положительно повлияют на состояние и внешний вид кожи лица. Отдыхать тоже не забывайте — избегайте лишнего стресса от переутомления.

Даже зимой пользуйтесь кремом с SPF

Даже зимой пользуйтесь кремом с SPF — спасайте кожу от воздействия ультрафиолета. Фото © Shutterstock

Агрессивная внешняя среда очень сильно влияет на то, как мы выглядим. Холодные ветра, горячий воздух или солнечные лучи неумолимо старят кожу. Хотите навсегда остаться привлекательной? Тогда запаситесь средствами с SPF, которые не позволят ультрафиолету вам навредить. Так вы предотвратите появление пигментных пятен и продлите молодость кожи лица. Кстати, найти SPF-фактор сегодня можно не только в солнцезащитных кремах, но и в тональных, пудрах и даже помадах.

Не забывайте про увлажнение

Первые возрастные изменения начинают происходить с кожей, когда она теряет коллаген и влагу. Чтобы замедлить этот процесс и как можно дольше оставаться молодой и красивой, следует регулярно увлажнять лицо. У каждой женщины в косметичке обязательно должны быть увлажняющие крем и тоник. Ещё лучше, если в составе уходовых средств будет гиалуроновая кислота. После умывания утром и вечером наносите средства на кожу — и уже через пару недель услышите первые комплименты в свою сторону.

Используйте природные антиоксиданты

Используйте природные антиоксиданты — пейте зелёный чай и ешьте цитрусовые. Фото © Shutterstock

И вновь напомним, что внешняя среда сильно влияет на нежную, тонкую кожу лица. Тот же кислород, который считается природным окислителем, изнашивающим все ткани человека и особенно кожный покров. Замедлить появление видимых последствий на лице в виде морщинок, сухости или тусклости можно с помощью природных антиоксидантов. Это всем известный витамин С, который содержится в цитрусовых, и зелёный чай, тоже обогащённый полезными микроэлементами.

Вовремя делайте чистку лица

Ещё один простой и действительно рабочий способ надолго сохранить молодость и красоту — вовремя очищать кожу. Вы можете как выбрать поход к косметологу, так и сделать всё сама дома. На помощь придут скрабы, гели для умывания, пилинг-скатки — самых разных очищающих продуктов сейчас множество. Проконсультируйтесь в магазине и подберите идеальное средство. Но не увлекайтесь: глубокую и "жёсткую" чистку кожи лица следует делать не чаще одного раза в неделю.

Введите в привычку заниматься фейсбилдингом

Введите в привычку заниматься фейсбилдингом, чтобы дольше оставаться привлекательной. Фото © Shutterstock

Необязательно ходить на дорогие массажи лица, чтобы поддерживать красоту. В косметологии есть такое замечательное явление, как фейсбилдинг. Изучите правильные техники в Сети — и вы легко замедлите старение даже в домашних условиях. Массаж уберёт отёки и расслабит спазмированные мышцы лица, визуально омолодив. Не забывайте только пользоваться во время фейсбилдинга маслом, чтобы не травмировать кожу.

Не забывайте увлажнять воздух в квартире