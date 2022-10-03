7 ненужных вещей в доме, которые оставляют вас бедными и несчастными

Вы можете не верить в приметы или эффективность практики фэншуй, но наверняка испытывали странные чувства, прикасаясь к тем или иным предметам в доме. Какие из них наиболее опасны для финансового благополучия, какие заставляют страдать и испытывать трудности? Нередко люди хранят ненужные в быту вещи, лишающие их возможности раскрыть денежный поток и наладить жизнь. От каких вещей вам следует избавиться как можно скорее?

Часы с замершими стрелками

Часы с замершими стрелками несут в себе энергетику печали и скорби. Фото © Unsplash

Вообще, все "мёртвые" вещи изначально не подходят для хранения дома. Да, это может быть красивый элемент декора, те же чучела, коллекции бабочек на булавке или старинные сломанные часы с застывшими стрелками. Но помните, что место таким вещам в музее, ведь они несут в себе энергетику печали и скорби. Есть поверье, что часы, стрелки которых остановились, если их оставить в квартире, покажут время смерти хозяина. Вряд ли от присутствия такого "соседа" дом наполнится энергетикой благополучия и счастья. Либо почините любимую вещицу, либо избавьтесь от неё.

Вещи умерших людей

То же можно сказать и про хранение в квартире вещей умерших родственников. Допустимы некоторые фамильные драгоценности как дань памяти, только если на себя их не надевать. Когда в доме накапливается слишком много безделушек, доставшихся от покойных близких, жилище по ауре превращается в склеп. А в нём не бывает ничего хорошего, кроме печали. Особую опасность для вашего благополучия и денежного потока представляют также вещи малознакомых людей. От них стоит избавиться как можно скорее, пока беды предыдущих хозяев не затронули и вас.

Испорченные символы богатства

Те, кто практикует фэншуй, специально держат в доме некоторые предметы, притягивающие к обладателю богатство. Решение, конечно, правильное, если не забывать за этими символами и амулетами следить. Ведь если на них вдруг образуются трещины или сколы, они не смогут больше выполнять свою функцию. Наоборот, такие магические вещицы оттолкнут деньги, прогоняя достаток. Поэтому стоит не забывать про сохранность символов богатства, которые есть в квартире, обращаться с ними крайне осторожно.

Мусор в кошельке

Мусор в кошельке отталкивает деньги, обрекая вас на жизнь от зарплаты до зарплаты. Фото © Unsplash

Многие забывают про порядок в самой важной для денег вещи — кошельке. Если оставляете внутри портмоне старые чеки, мусор или копейки, ни о каком богатстве можете и не мечтать. Это правило касается и старых кошельков, которые могут быть затеряны где-то на полках в шкафу. Важен также и внешний вид аксессуара: купюры не захотят появляться в деформированном, рваном или очень старом кошельке. Лучше поменяйте кошелёк на новый — дорогой и красивый, который приманит богатство. Можно положить в него кошачий ус, красную ниточку или крупные монеты.

Фотографии с дефектами

Мы все любим хранить дома фотографии, пересматривать в моменты особой ностальгии. Но оказалось, что и с ними стоит быть предельно аккуратными. В первую очередь необходимо убрать фотокарточки с дефектами: порванные края, изъян плёнки при проявке или совсем не получившиеся. Все эти снимки транслируют в пространство вокруг негативную энергетику, отгоняя и деньги, и счастье. Держать дома фото, при взгляде на которые становится грустно или, например, берёт злость, тоже не стоит.

Вьющиеся растения или с колючками

Растение с иголками станет создавать барьер для любой положительной энергии. Фото © Unsplash

Как оказалось, не только неодушевлённые предметы могут отгонять от места обитания счастье и богатство, но и особые растения. Например, неприхотливые кактусы. Своими иголками эти растения выплёскивают агрессию, создавая барьер для появления любой положительной энергии. Особенно сильно отгоняет всё хорошее кактус, стоящий на окне. Вьющиеся растения тоже не слишком гостеприимны — пытаются занять собой энергетическое поле и вытеснить всё хорошее. Однако ваш негатив цветок выпускать не станет, заставив его накапливаться в доме. А такое обычно приводит к ссорам, стрессам и несчастьям. Кстати, особенно осторожными стоит быть и с этими растениями, способными разрушить личную жизнь.

Посуда с трещинами и сколами

Заметили на тарелке скол или трещину? Значит пора от неё избавиться, посуда отслужила своё. Просто знайте, что те, кто продолжает пить из треснутой кружки, пусть и любимой, о богатстве могут забыть. Все деньги "утекут" через трещины в посуде, которую упрямо продолжаете хранить и использовать. К тому же испорченный домашний сервиз считается символом бедности, которую и притягивает к себе. Вряд ли вы разоритесь, если купите новую чашку или тарелку. Зато точно убережёте себя от влияния негативной энергетики разбитой посуды.