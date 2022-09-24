5 украшений, которые ни в коем случае нельзя носить, ведь они притягивают беды

Любой человек, хоть как-то связанный с эзотерикой и магией, расскажет, что драгоценности и обычные побрякушки, которые мы носим, выполняют не только функцию украшения. Кольца, ожерелья, серьги и браслеты заряжаются определённой энергетикой и могут как помочь, например, притянув любовь в жизнь, так и испортить всё, прихватив с собой беды и несчастья. Какие украшения ни за что не стоит надевать, чтобы не подвергать себя опасности?

1. Украшения с опалом

Мистики приписывают опалу свойство приносить хозяевам беды и печали. Фото © Shutterstock

Мистики приписывают этому красивому драгоценному камню свойство приносить хозяевам беды и печали. Один из самых известных примеров — семья Романовых, женщины которой обожали носить украшения именно с опалом. Все мы знаем про расстрел царской семьи... Римский сенатор Нонния, по эзотерическим преданиям, тоже был любителем украшений с этим драгоценным камнем, и судьба его была столь же трагичной. Поэтому носить на себе опал многие не рискуют из-за несчастий, на какие камень обрекает владельцев.

2. Фамильные драгоценности

Очень осторожно стоит относиться и к фамильным драгоценностям. Фото © Unsplash

Очень осторожно стоит относиться и к фамильным драгоценностям. Эти украшения, которые передавали по наследству, десятилетиями накапливали энергетику разных людей, влияя на судьбу потомков. Особенно опасны могут быть порча или семейное проклятье. Если кого-то из предков сглазили, негатив способен передаваться другому человеку через украшение. Потому как драгоценные камни очень хорошо запоминают сказанные им слова. Но и продавать фамильную реликвию не стоит — чревато тяжёлыми последствиями для рискнувшего это сделать.

3. Украшения, которые вы где-то нашли

Эзотерики и маги советуют к аксессуарам, лежащим на земле, вообще не прикасаться. Фото © Unsplash

Эзотерики и маги советуют вообще к таким аксессуарам не прикасаться. А всё опять же из-за энергетики хозяина. Вы никак не узнаете, хорошим он был или нет — это всегда лотерея. Но лучше не рисковать, потому что весь негатив ощутите сразу, если он есть. Также находка может принадлежать чёрному магу, который решил взять жизненные силы того, кто неосмотрительно подберёт и наденет приманку. Если хотите жить счастливо, не стоит надевать украшения, которые вы нашли.

4. Драгоценности из ломбарда

Приобретая украшение в ломбарде, рискуете повторить судьбу человека, который от него избавился. Фото © Shutterstock

Если задуматься, что обычно заставляет людей принести украшения в ломбард? В большинстве случаев это нужда и безденежье. Бывает ещё, что люди сдают краденое. Вся эта энергетика страданий, безысходности и отчаяния окажется запечатанной в украшении. Если решитесь приобрести в ломбарде драгоценность, можете обеспечить себя точно такими же эмоциями и переживаниями. Иногда энергетика аксессуара настолько сильна, что толкает человека на повторение судьбы предыдущего хозяина. Лучше всё-таки немного подкопить и сходить в ювелирный, где вы сможете приобрести украшение новое и "чистое".

5. Украшения, купленные с рук

Если собираетесь приобрести аксессуары с рук, будьте готовы к последствиям. Фото © Unsplash