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24 сентября, 07:30

Автомобилисты решили украсить машины, но в итоге только смешат других водителей

Автомобили — дело страшное, если несутся на вас со скоростью 100+ км/ч. Но экземпляры из подборки ниже перепугают кого угодно, даже просто стоя на парковке. Сами посмотрите на эти чудеса!

"Если ты Анджелина Джоли, я свободен"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Не так я себе запомнил Метра из "Тачек"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Банана?"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Этой машине самое место в фильме ужасов, а не на дорогах"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Улыбочку! Вас снимает скрытая камера"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Посмотрите, люди, вот что стало с Немо из-за загрязнения Мирового океана! Довольны?"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Сразу видно — американская модель"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"А теперь представьте, как она переливается во время движения. Не очень-то безопасно"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"ЭТО будет сниться мне в кошмарах"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

"Наверное, веганам на ней ездить нельзя"

Фото © Twitter / f***edupcars

Фото © Twitter / f***edupcars

Пять мужских имён, с обладателями которых лучше не садиться в одну машину

Пять мужских имён, с обладателями которых лучше не садиться в одну машину

Обложка ©

Twitter / f***edupcars

Сергей Трофимов

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