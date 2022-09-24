Автомобилисты решили украсить машины, но в итоге только смешат других водителей

"Если ты Анджелина Джоли, я свободен"

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"Не так я себе запомнил Метра из "Тачек"

Фото © Twitter / f***edupcars

"Банана?"

Фото © Twitter / f***edupcars

"Этой машине самое место в фильме ужасов, а не на дорогах"

Фото © Twitter / f***edupcars

"Улыбочку! Вас снимает скрытая камера"

Фото © Twitter / f***edupcars

"Посмотрите, люди, вот что стало с Немо из-за загрязнения Мирового океана! Довольны?"

Фото © Twitter / f***edupcars

"Сразу видно — американская модель"

Фото © Twitter / f***edupcars

"А теперь представьте, как она переливается во время движения. Не очень-то безопасно"

Фото © Twitter / f***edupcars

"ЭТО будет сниться мне в кошмарах"

Фото © Twitter / f***edupcars

"Наверное, веганам на ней ездить нельзя"