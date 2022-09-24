Автомобилисты решили украсить машины, но в итоге только смешат других водителей
Автомобили — дело страшное, если несутся на вас со скоростью 100+ км/ч. Но экземпляры из подборки ниже перепугают кого угодно, даже просто стоя на парковке. Сами посмотрите на эти чудеса!
"Если ты Анджелина Джоли, я свободен"
"Не так я себе запомнил Метра из "Тачек"
"Банана?"
"Этой машине самое место в фильме ужасов, а не на дорогах"
"Улыбочку! Вас снимает скрытая камера"
"Посмотрите, люди, вот что стало с Немо из-за загрязнения Мирового океана! Довольны?"
"Сразу видно — американская модель"
"А теперь представьте, как она переливается во время движения. Не очень-то безопасно"
"ЭТО будет сниться мне в кошмарах"
"Наверное, веганам на ней ездить нельзя"
Twitter / f***edupcars