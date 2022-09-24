10 дорогущих брендовых вещей, доказывающих, что за деньги не купить ни ум, ни хороший вкус
Что бы вы делали с деньгами, если бы были богатеем? Благотворительность? Скупка картин? Судя по всему, у богачей претензии весьма прозаичнее. Собрали 10 странных вещей с ещё более странными ценниками.
Сумка Moschino в виде багета, 1170 долларов
Броня для морской свинки, 23 300 долларов
Купальник Gucci, в котором нельзя плавать: материалы непригодны для купания, 390 долларов
Скрепка Prada, 185 долларов
Дизайнерская порода кошек. Смесь азиатского леопарда, африканского сервала и обыкновенной домашней кошки, 125 тысяч долларов
Диван в форме бегемота, 95 тысяч долларов
Скакалка Louis Vuitton, 810 долларов
Хот-дог, 2300 долларов
Тостер Smeg от Dolce & Gabbana, 850 долларов
Закладка Hermès, 370 долларов
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Twitter / Stupidrichstuff