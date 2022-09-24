10 дорогущих брендовых вещей, доказывающих, что за деньги не купить ни ум, ни хороший вкус

Что бы вы делали с деньгами, если бы были богатеем? Благотворительность? Скупка картин? Судя по всему, у богачей претензии весьма прозаичнее. Собрали 10 странных вещей с ещё более странными ценниками.