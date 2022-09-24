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24 сентября, 08:00

10 дорогущих брендовых вещей, доказывающих, что за деньги не купить ни ум, ни хороший вкус

Что бы вы делали с деньгами, если бы были богатеем? Благотворительность? Скупка картин? Судя по всему, у богачей претензии весьма прозаичнее. Собрали 10 странных вещей с ещё более странными ценниками.

Сумка Moschino в виде багета, 1170 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Броня для морской свинки, 23 300 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Купальник Gucci, в котором нельзя плавать: материалы непригодны для купания, 390 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Скрепка Prada, 185 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Дизайнерская порода кошек. Смесь азиатского леопарда, африканского сервала и обыкновенной домашней кошки, 125 тысяч долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Диван в форме бегемота, 95 тысяч долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Скакалка Louis Vuitton, 810 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Хот-дог, 2300 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Тостер Smeg от Dolce & Gabbana, 850 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Закладка Hermès, 370 долларов

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

Фото © Twitter / Stupidrichstuff

7 звёздных образов с "Грэмми-2022", доказывающих, что вкус к славе и богатству не прилагается

7 звёздных образов с "Грэмми-2022", доказывающих, что вкус к славе и богатству не прилагается

Обложка ©

Twitter / Stupidrichstuff

Сергей Трофимов

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