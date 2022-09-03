7 опасных звоночков, что вас сглазили, прокляли или навели порчу

Вы всё чаще замечаете, что привычные действия заканчиваются провалом, а неудач в жизни стало гораздо больше? То на штраф налетите, то со второй половинкой разругаетесь, то внезапно заболеете... Негативные события следуют одно за другим, не позволяя вам даже передохнуть? Может ли быть какое-то объяснение внезапной чёрной полосе в вашей жизни? Если этот вопрос задать колдунам, ведьмам и ясновидящим, они скажут, что вас сглазили или что похуже. Как понять, что навели порчу или прокляли? Вы заметите следующие опасные признаки.

В поле зрения постоянно мелькают чёрные пятна

Первое, что должно вас насторожить, — странно мелькающие тёмные пятна, маячащие на боковом плане. Или вам начнёт казаться, что тени всё чаще принимают странные формы, а под ногами пробегают силуэты, похожие на кошек, даже если животных в доме нет. Всё это может говорить о том, что вас сглазили. Точнее, подселили сущностей. Если от них не избавиться, эти существа из потустороннего мира продолжат питаться энергией, оставляя всё меньше сил вам.

Появился странный и нестерпимый зуд

Опасным намёком, что на вас навели порчу или наслали проклятие, может служить и внезапно появившийся зуд. Он обостряется в тёмное время суток, и кожа чешется так, что вы расчёсываете её до крови. Если аллергии или других кожных заболеваний у вас нет, это сигнал, намекающий на опасность. Если не убрать порчу или сглаз вовремя, чёрная магия со временем усилится, и освободить вас от её действия будет намного труднее.

Нарушился финансовый поток и пропали деньги

Если деньги начали неожиданно пропадать из вашей жизни, это может быть из-за сглаза. Фото © Shutterstock

Если на сеансе у ясновидящего обмолвитесь, что у вас внезапно нарушился финансовый поток и куда-то начали пропадать деньги, экстрасенс сразу проверит на наличие сглаза и порчи. Деньги — популярная причина, почему люди начинают друг друга ненавидеть. Некоторые, кто с рождения обладает чёрной магией, одной силой мысли могут навести проклятие или сглаз на жертву.

Обострились хронические болезни или появились новые тяжёлые

Когда люди завидуют, они не только распространяют вокруг себя негативную энергию, но часто прибегают к чёрной магии. Не сумев смириться с чувством несправедливости по отношению к себе, обидчиков проклинают, наводят порчу и пытаются сглазить. Одним из опасных намёков, что у кого-то всё-таки получилось воздействовать на вас, станет внезапное обострение хронических заболеваний или неожиданная новая тяжёлая болезнь. Это происходит из-за того, что наш иммунитет и защитное энергетическое поле связаны друг с другом. Последствием использования на вас чёрной магии обязательно станет ухудшение самочувствия.

Резкие потери близких людей

Никто не застрахован от того, что с близкими друзьями завтра вы разругаетесь так, что перестанете общаться навсегда. Но если судьба всё чаще отбирает значимых людей, это ещё один опасный намёк, что на вас колдуют. Чёрная магия работает всегда по-разному. Если не подействовал сглаз на деньги или здоровье, на вас могут навести порчу на одиночество. Из-за магии из вашей жизни стремительно будут уходить родные и близкие, возможно, коллеги словно обозлятся. А при очень сильном проклятии важный для вас человек внезапно может и вовсе умереть.

Неудачи в привычных сферах жизни

Неудачи в привычных сферах жизни могут быть из-за порчи и сглаза. Фото © Shutterstock

Как ещё понять, что на вас навели порчу или сглазили? Начнутся резкие неудачи в привычных сферах жизни, где раньше вы были успешны. Чёрная магия своим воздействием постоянно вредит вашему энергетическому защитному полю, из-за чего в него всё чаще проникают разные пакости. То телефон уроните, и тот разобьётся, то потеряете ключи, поругаетесь с начальством или порвёте в общественном транспорте брюки у всех на виду. Если неурядицы сыплются на вас одна за другой, это отчётливый намёк, что вас сглазили. А если постепенно начинают дополнительно страдать финансы и здоровье, то тут может быть проклятие или даже сильная порча.

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