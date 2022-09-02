Самые опасные демоны служат людям с этими знаками зодиака

Знак зодиака Близнецы

На службе у людей со знаком зодиака Близнецы состоит Целладимирон. Фото © Freepik / Allexxandar

На службе у людей, рождённых под знаком зодиака Близнецы, состоит покровитель Целладимирон, он считается родственником трёхглавого Цербера. Эти представители стихии Воздуха могут черпать у демона силы, чтобы подстраиваться под любые ситуации и практически всегда выходить сухими из воды. Именно Целладимирон помогает Близнецам зарабатывать лёгкие деньги и обрастать полезными знакомствами. Но при этом, если вовремя не заплатить по счетам, существо из потустороннего мира ещё на земле превратит жизнь человека-Близнеца в ад. Носитель этого знака зодиака рискует потеряться в бессчётном количестве критикующих его мнений, начать подстраиваться под каждое и в итоге забыть себя настоящего. Так Целладимирон мстит хозяину-Близнецу, веселясь из-за его страданий.

Знак зодиака Весы

Подчинённым демоном людей со знаком зодиака Весы стал Обирирон. Фото © Freepik / Allexxandar

Обирирон — демон, который считается покровителем людей со знаком зодиака Весы. Именно в его силах сделать так, чтобы хозяин не испытывал никогда недостатка в энергии и жизненных силах. Обирирон помогает этим людям воздушной стихии находить внутреннюю гармонию, слышать и понимать себя. Сущность из потустороннего мира имеет власть над временем, поэтому часто предоставляет Весам возможность всё успеть либо насладиться моментом. Однако, если разгневать Обирирона, он превратит людей-Весов в нерешительных и слабых личностей. Те, кто привыкает к помощи демона и перестаёт прикладывать усилия, рискуют в миг потерять всё.

Знак зодиака Лев

Помощником знака зодиака Лев был выбран демон Шелхабирон. Фото © Freepik / Allexxandar

В покровители и помощники Льва часто относят демона Шелхабирона. Это существо изображают как огненную и жестокую, но красивую женщину. Одна из способностей Шелхабирона — наделять хозяина силой для трансформаций. Демон и сам наполовину оборотень, поэтому делится энергией на перевоплощения с человеком этого огненного знака зодиака. Но если Лев зазнается, то Шелхабирон поглотит его. Высокомерный и считающий себя лучше остальных, обладатель данного знака зодиака станет злым, безжалостным и даже мстительным. Сил на творчество и ответственность у Льва не останется, человек будет опьянён амбициями, но мало что сможет воплотить в жизнь без помощи демона.

Знак зодиака Козерог

Демона, который служит знаку зодиака Козерог, называют Дагдарионом. Фото © Freepik / Allexxandar

Демона, который служит человеку со знаком зодиака Козерог, называют Дагдарионом. Это существо из ада главенствует над самыми отталкивающими чертами человека. Демон наделяет Козерога равнодушием и отрешённостью, покрывая иногда сердце хозяина тонкой коркой неприступного для окружающих льда. Именно из-за Дагдариона с носителем знака зодиака Козерог иногда очень тяжело поладить и найти общий язык, прийти к устраивающему обоих компромиссу. Демон обладателю этого знака зодиака может как помочь добиться в карьере небывалых высот, так и проклясть на вечное одиночество и неудачи, наделив гордыней и надменностью.

Знак зодиака Дева

Рождённым под знаком зодиака Дева людям прислуживает демон Цефарирон. Фото © Freepik / Allexxandar