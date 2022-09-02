Самые опасные демоны служат людям с этими знаками зодиака
В тёмном гороскопе повествуется о демонах, что покровительствуют каждому из знаков зодиака. Рождённым под какими звёздами людям не стоит переходить дорогу, чтобы не встретиться с их жестоким хозяином?
Знак зодиака Близнецы
На службе у людей со знаком зодиака Близнецы состоит Целладимирон. Фото © Freepik / Allexxandar
На службе у людей, рождённых под знаком зодиака Близнецы, состоит покровитель Целладимирон, он считается родственником трёхглавого Цербера. Эти представители стихии Воздуха могут черпать у демона силы, чтобы подстраиваться под любые ситуации и практически всегда выходить сухими из воды. Именно Целладимирон помогает Близнецам зарабатывать лёгкие деньги и обрастать полезными знакомствами. Но при этом, если вовремя не заплатить по счетам, существо из потустороннего мира ещё на земле превратит жизнь человека-Близнеца в ад. Носитель этого знака зодиака рискует потеряться в бессчётном количестве критикующих его мнений, начать подстраиваться под каждое и в итоге забыть себя настоящего. Так Целладимирон мстит хозяину-Близнецу, веселясь из-за его страданий.
Знак зодиака Весы
Подчинённым демоном людей со знаком зодиака Весы стал Обирирон. Фото © Freepik / Allexxandar
Обирирон — демон, который считается покровителем людей со знаком зодиака Весы. Именно в его силах сделать так, чтобы хозяин не испытывал никогда недостатка в энергии и жизненных силах. Обирирон помогает этим людям воздушной стихии находить внутреннюю гармонию, слышать и понимать себя. Сущность из потустороннего мира имеет власть над временем, поэтому часто предоставляет Весам возможность всё успеть либо насладиться моментом. Однако, если разгневать Обирирона, он превратит людей-Весов в нерешительных и слабых личностей. Те, кто привыкает к помощи демона и перестаёт прикладывать усилия, рискуют в миг потерять всё.
Знак зодиака Лев
Помощником знака зодиака Лев был выбран демон Шелхабирон. Фото © Freepik / Allexxandar
В покровители и помощники Льва часто относят демона Шелхабирона. Это существо изображают как огненную и жестокую, но красивую женщину. Одна из способностей Шелхабирона — наделять хозяина силой для трансформаций. Демон и сам наполовину оборотень, поэтому делится энергией на перевоплощения с человеком этого огненного знака зодиака. Но если Лев зазнается, то Шелхабирон поглотит его. Высокомерный и считающий себя лучше остальных, обладатель данного знака зодиака станет злым, безжалостным и даже мстительным. Сил на творчество и ответственность у Льва не останется, человек будет опьянён амбициями, но мало что сможет воплотить в жизнь без помощи демона.
Знак зодиака Козерог
Демона, который служит знаку зодиака Козерог, называют Дагдарионом. Фото © Freepik / Allexxandar
Демона, который служит человеку со знаком зодиака Козерог, называют Дагдарионом. Это существо из ада главенствует над самыми отталкивающими чертами человека. Демон наделяет Козерога равнодушием и отрешённостью, покрывая иногда сердце хозяина тонкой коркой неприступного для окружающих льда. Именно из-за Дагдариона с носителем знака зодиака Козерог иногда очень тяжело поладить и найти общий язык, прийти к устраивающему обоих компромиссу. Демон обладателю этого знака зодиака может как помочь добиться в карьере небывалых высот, так и проклясть на вечное одиночество и неудачи, наделив гордыней и надменностью.
Знак зодиака Дева
Рождённым под знаком зодиака Дева людям прислуживает демон Цефарирон. Фото © Freepik / Allexxandar
Демона-прислужника Дев зовут Цефарирон. Согласно легендам, эта мистическая сущность не мертва, но и полноценно не жива. Что выступает метафорой к жизни человека этого знака зодиака. Цефарирон может помочь Деве отрешиться от хлопот и целеустремлённо идти к исполнению мечты уверенными шагами. У представителей этого знака зодиака всегда найдутся силы для упорной работы, а демон станет отгонять негативное мнение окружающих. В гармонии с собой Девы смогут стать счастливыми, любимыми и богатыми. Но если потеряют веру в себя, станут трудоголиками или забьют на радости простой жизни, то Цефарирон обозлится. Демон превратит человека-Деву в депрессивную и слабовольную личность, у которой нет радости в жизни.
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