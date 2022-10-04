Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности, и всё из-за парижской Недели моды

Российская супермодель, филантроп Наталья Водянова беременна в шестой раз. Во всяком случае, так утверждает телеграм-канал "НеМалахов СЛИВки". Водянова, которой сейчас 40, впервые пропустила Неделю моды в Париже, причина тому — плохое самочувствие. По не подтверждённым официально данным, третий совместный ребёнок модели и её супруга, предпринимателя Антуана Арно, появится на свет зимой.

Помимо сыновей Максима и Романа от Арно у Водяновой есть сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева от британского аристократа Джастина Портмана. Вот как в Сети отреагировали на слухи о беременности Натальи: "Да хоть 10 пусть рожает, вот нашли сенсацию", "С таким мужем и состоянием можно и 10 родить👍", "Хороша! Молодец", "Может, у неё пунктик — от каждого мужа по трое детей))", "Дети — это счастье, молодец👍. Тем более обеспечить в состоянии👏".