75% россиян поддержали вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав РФ

К вхождению ДНР, ЛНР и освобождённых районов Херсонской и Запорожской областей в состав России положительно относятся три четверти россиян, которые были опрошены ВЦИОМом (75%). Каждый второй заявил об этом уверенно — 52%. Ещё 12% имеют нейтральную позицию, а 11% — негативную.

О том, что референдумы прошли честно, заявило 77% информированных россиян, противоположного мнения придерживается 11%. Примерно столько же опрошенных воздержались от ответа.

В целом россияне в курсе ситуации в Донбассе. В той или иной степени о референдуме слышали 96% респондентов. 80% хорошо знают об этом, а вот 4% впервые узнали о ситуации только во время опроса.