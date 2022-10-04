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4 октября, 14:53

75% россиян поддержали вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона в состав РФ

ВЦИОМ: Три четверти россиян поддержали вхождение ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины в состав РФ

К вхождению ДНР, ЛНР и освобождённых районов Херсонской и Запорожской областей в состав России положительно относятся три четверти россиян, которые были опрошены ВЦИОМом (75%). Каждый второй заявил об этом уверенно — 52%. Ещё 12% имеют нейтральную позицию, а 11% — негативную.

О том, что референдумы прошли честно, заявило 77% информированных россиян, противоположного мнения придерживается 11%. Примерно столько же опрошенных воздержались от ответа.

Пасечник: Референдумы показали миру, что русский дух не сломить

Пасечник: Референдумы показали миру, что русский дух не сломить

В целом россияне в курсе ситуации в Донбассе. В той или иной степени о референдуме слышали 96% респондентов. 80% хорошо знают об этом, а вот 4% впервые узнали о ситуации только во время опроса.

Также 83% опрошенных считают, что Россия должна защищать интересы населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, несмотря на осложнение отношений с другими странами. Не согласны с этим 11% участников опроса. Затруднились с ответом — 6%.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А 30 сентября президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что присоединение регионов к России — это воля миллионов людей.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Илья Суриков

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