ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три попали в район моста. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона, так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста", — сказал он.

Предварительно, пострадавших нет, уточнил источник.