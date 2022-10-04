ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три попали в район моста. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
"Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона, так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста", — сказал он.
Предварительно, пострадавших нет, уточнил источник.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска продолжают обстреливать Донецк: на этот раз прилёты зафиксированы в районе металлургического завода. В результате атаки, которая была совершена днём, погиб начальник автоколонны.
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ТАСС / Сергей Мальгавко