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4 октября, 14:44

ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские военные выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Три боеприпаса были сбиты, а три попали в район моста. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"Противник продолжает обстреливать гражданские объекты города Херсона, так, в 16:40 преступный киевский режим выпустил по Антоновскому мосту шесть ракет HIMARS, три были сбиты, а три попали в район моста", — сказал он.

Предварительно, пострадавших нет, уточнил источник.

Не менее 16 прилётов: ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара

Не менее 16 прилётов: ВСУ обстреляли прибрежную линию Энергодара

Ранее Лайф рассказывал, что украинские войска продолжают обстреливать Донецк: на этот раз прилёты зафиксированы в районе металлургического завода. В результате атаки, которая была совершена днём, погиб начальник автоколонны.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Варвара Романова
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