Снайпер бригады "Пятнашка" посоветовал мобилизованным включать голову на линии фронта

Военнослужащие, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации, должны действовать в соответствии с приказами командира, а также включать голову, попадая на линию фронта. Такими советами поделился участвующий в спецоперации снайпер-разведчик интернациональной бригады "Пятнашка" с позывным Хан в беседе с URA.ru.

"Хотелось бы дать несколько советов для мобилизованных ребят, которые приедут сюда защищать свою родину. Первый совет — это слушаться командира. Командир — это голова, подчиняйтесь его приказам. Он знает больше, чем мобилизованные ребята. Второй совет — думайте своей головой. Командир командиру рознь. Следующий совет: попадая на линию боевого соприкосновения, в первую очередь осмотритесь. Вокруг очень много разных мин", — сказал боец.

Он подчеркнул, что нельзя сделать шаг "без приказа командира или своей головы", на это у военных просто нет права. Хан также порекомендовал пехотинцам максимально комфортно оборудовать свою позицию, в которой нужно будет укрываться от обстрелов. По его словам, обустроить её нужно "ровно так, как вам бы хотелось жить".