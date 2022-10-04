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4 октября, 14:22

Столичные следователи проверяют версию об убийстве Бориса Моисеева

СК РФ организовал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева

Сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по Москве проверяют версию убийства ушедшего из жизни в 68 лет заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально на теле певца не были обнаружены видимые следы телесных повреждений. Однако следователи организовали 3 октября проверку обстоятельств гибели Моисеева по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкшее смерть". По результатам экспертизы станет известна окончательная причина смерти артиста.

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Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво" и долгие аплодисменты.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Светлана Оперук

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