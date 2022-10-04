Столичные следователи проверяют версию об убийстве Бориса Моисеева

Сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по Москве проверяют версию убийства ушедшего из жизни в 68 лет заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Изначально на теле певца не были обнаружены видимые следы телесных повреждений. Однако следователи организовали 3 октября проверку обстоятельств гибели Моисеева по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкшее смерть". По результатам экспертизы станет известна окончательная причина смерти артиста.