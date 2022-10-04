Столичные следователи проверяют версию об убийстве Бориса Моисеева
СК РФ организовал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева
Сотрудники ГСУ Следственного комитета РФ по Москве проверяют версию убийства ушедшего из жизни в 68 лет заслуженного артиста России Бориса Моисеева. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Изначально на теле певца не были обнаружены видимые следы телесных повреждений. Однако следователи организовали 3 октября проверку обстоятельств гибели Моисеева по статьям "Убийство" и "Нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкшее смерть". По результатам экспертизы станет известна окончательная причина смерти артиста.
Напомним, 68-летний певец Борис Моисеев умер 27 сентября. За свою жизнь он перенёс три инсульта. 2 октября в траурном зале Троекуровского кладбища состоялась церемония прощания с заслуженным артистом России. Приехали певцы Сергей Пенкин, Николай Басков, певицы Алёна Апина, Лолита, сёстры Зайцевы и другие. Знаменитости поделились своими воспоминаниями о Моисееве. Гроб артиста опустили в могилу под крики "Браво" и долгие аплодисменты.
ТАСС / Сергей Бобылев