Врач рассказала, какое постельное бельё подарит качественный сон

При выборе постельного белья лучше отдавать предпочтение тем комплектам, которые будут стоить дороже полутора тысяч, так как более дешёвые изделия могут оказаться неприятными в использовании и мешать качественному сну. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" выразила врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Эксперт дала и другие советы, которые помогут с выбором важного атрибута для сна.

"Главное правило — чем лучше упаковка, тем качественнее бельё внутри. Обычно крупные производители очень заботятся о репутации и выпускают хороший продукт", — рассказала она.

Специалист добавила, что бельё не должно содержать декоративных элементов. Наличие химического запаха также недопустимо. Наиболее приятными вариантами тканей врач назвала бязь, хлопок и лён, при этом предпочтение лучше отдать натуральным. Кроме того, сомнолог порекомендовала приобрести бельё из шёлка и бамбукового волокна. А вот наволочки и простыни из ярко окрашенной синтетики лучше не покупать. Для ребёнка Черкасова посоветовала выбирать бельё из хлопка.