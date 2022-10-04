В Карабахе обнаружили массовые захоронения азербайджанских военных

В селе Эдилли Ходжавендского района Карабаха обнаружили три массовых захоронения, в которых могут находиться останки азербайджанских военнослужащих. Об этом заявила заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова.

"Останки принадлежат азербайджанским военнослужащим. В захоронении найдена одежда, чёрная кожаная обувь. Кроме того, найдены документы, подтверждающие личность", — сказала она.