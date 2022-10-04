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4 октября, 14:18

В Карабахе обнаружили массовые захоронения азербайджанских военных

Минздрав Азербайджана: В Карабахе найдены три массовых захоронения военных

В селе Эдилли Ходжавендского района Карабаха обнаружили три массовых захоронения, в которых могут находиться останки азербайджанских военнослужащих. Об этом заявила заведующая отделом медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава Азербайджана Нурана Гусейнова.

"Останки принадлежат азербайджанским военнослужащим. В захоронении найдена одежда, чёрная кожаная обувь. Кроме того, найдены документы, подтверждающие личность", — сказала она.

Также в захоронениях найдены ремни, на бляхе которых выбиты звезда, серп и молот. Всего в могилах находились останки 25 человек, их аккуратно собирают в специальные контейнеры и вывозят. Как добавил директор объединения Адалят Гасанов, будет проведена тщательная экспертиза.

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Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

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ТАСС / Рюмин Александр

Артур Лапсаков

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