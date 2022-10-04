Врач рассказал, как сохранить сексуальную активность "на летнем уровне"

Осенью сексуальная активность многих людей уменьшается примерно на 20%, происходит это из-за того, что с сокращением светового дня настроение начинается снижаться. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук в беседе с радио Sputnik.

"Как животные впадают в спячку, так и некоторые люди впадают в сексуальную спячку. По сравнению с летним пиком, осенью сексуальная активность россиян снижается примерно на 20 процентов. Отклика меньше, больше отказов", — сказал эксперт.

По словам врача, поддерживать ритм половой активность на летнем уровне можно с помощью простых правил. Так, важно следить за здоровьем, соблюдать режим труда и отдыха, достаточно спать, правильно питаться и получать все необходимые витамины. Кроме того, нужно насыщать жизнь эмоциональными событиями, например, ходить в театр, смотреть радостное кино.

"Важно организовывать время для свиданий, уделять внимание друг другу, реже говорить нет и чаще — да", — заключил Кульгавчук.