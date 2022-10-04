В Петербурге задержали мужчину, разгуливавшего по центру с автоматом и ножами
Задержанный вооружённый мужчина в Петербурге. Обложка © LIFE
Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге вооружённого мужчину, разгуливавшего возле Армянской церкви на Невском. По данным Лайфа, при себе у него обнаружили, предположительно, огнестрельное оружие и ножи.
Сейчас на месте работают полицейские. Почему мужчина был вооружён, пока неизвестно. По словам очевидцев, они слышали от него крики о том, как он "всех ненавидит".
Арсенал задержанного в Петербурге. Видео © LIFE
Арсенал задержанного в Петербурге. Фото © LIFE
Ранее Лайф рассказывал о задержании владельцев сети Telegram-каналов, вымогавших деньги у бизнесменов. 50-летний житель Москвы, который вовлёк в криминальный бизнес сына, а также уроженец города Ульяновска заключены под стражу.