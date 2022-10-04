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4 октября, 13:58

В Петербурге задержали мужчину, разгуливавшего по центру с автоматом и ножами

<p>Задержанный вооружённый мужчина в Петербурге. Обложка © LIFE</p>

Задержанный вооружённый мужчина в Петербурге. Обложка © LIFE

Правоохранители задержали в Санкт-Петербурге вооружённого мужчину, разгуливавшего возле Армянской церкви на Невском. По данным Лайфа, при себе у него обнаружили, предположительно, огнестрельное оружие и ножи.

Сейчас на месте работают полицейские. Почему мужчина был вооружён, пока неизвестно. По словам очевидцев, они слышали от него крики о том, как он "всех ненавидит".

Арсенал задержанного в Петербурге. Видео © LIFE

Арсенал задержанного в Петербурге. Фото © LIFE

Арсенал задержанного в Петербурге. Фото © LIFE

В Москве задержали 18-летнего студента, который угрожал "бойней" в университете

В Москве задержали 18-летнего студента, который угрожал "бойней" в университете

Ранее Лайф рассказывал о задержании владельцев сети Telegram-каналов, вымогавших деньги у бизнесменов. 50-летний житель Москвы, который вовлёк в криминальный бизнес сына, а также уроженец города Ульяновска заключены под стражу.

Артур Лапсаков

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