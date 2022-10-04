Москвичи массово стали продавать жильё после начала мобилизации

После начала частичной мобилизации в России жители Москвы стали массово продавать жильё. Так, в первую неделю число соответствующих заявок на вторичном рынке столицы выросло втрое. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные "Инком-Недвижимости".

При этом, как уточняет издание, в первые дни после объявления мобилизации спрос уменьшился на 20%. По словам экспертов, период с 22 по 25 сентября стал провальным для вторичного рынка. Специалисты сравнивают его с концом февраля 2022 года, когда после начала специальной военной операции сложилась похожая ситуация из-за желания граждан покинуть страну.

Вскоре после объявления частичной мобилизации рынок вторичного жилья начал стабилизироваться, а спустя 11 дней объём предложений оказался на 7% выше, чем показатель 2021 года. Как заявили в "ЦИАН.Аналитике", собственники снимают объекты с продажи или срочно продают их из-за неопределённости. Кроме того, желающие побыстрее избавиться от недвижимости готовы сделать скидку до 20%.

Эксперты отмечают, что вряд ли в ближайшее время стоит ждать восстановления вторичного рынка жилья. Так, объём сделок в сегменте в лучшем случае снизится на 10%, в худшем — на 20%. Тенденция связана с уменьшением количества ипотечных сделок, которое произойдёт в связи с тем, что подпавшие под мобилизацию и уехавшие из страны граждане являются одними из основных получателей жилищных займов.