В России стартовал приём заявок на "Премию Рунета – 2022"

В России начался приём заявок на "Премию Рунета – 2022" — одну из наиболее престижных наград. Об этом сообщили на официальном сайте премии. Там же до 15 ноября можно номинировать компанию, которая внесла серьёзный вклад в развитие Интернета в России с 2021 по 2022 год.

Победители получат награды в основных и специальных номинациях, а также в народном голосовании, где лучших определят пользователи Сети. "Премия Рунета" будет вручена уже в 19-й раз. Её идеолог Сергей Плуготаренко рассказал, что за годы жизни проекта Рунет стремительно трансформировался.

"В этом году внимание к "Премии Рунета" особенное. Структура рынка с начала года изменилась кардинально, но при этом многие российские ИТ-игроки полны оптимизма, планов, амбиций. И мы ожидаем увидеть среди номинантов сильные компании цифрового контура, государственные организации, которые активно наращивают цифровые компетенции и инструменты в своей работе, и, конечно, — лидеров отрасли, чья аудитория готова каждый день отдавать свой голос за любимого героя", — заявил Сергей Плуготаренко.

Среди основных номинаций конкурса — "Государство и общество", "Экономика и бизнес", "Медицина и здравоохранение", "Наука, технологии и инновации" и ряд других.