AFP: Россиянин погиб при крушении военного самолёта в Мали
Предполагаемое место падения самолёта. Обложка © Twitter / Fabian
В результате крушения военного самолёта Aero L-39 Albatros в Мали погиб россиянин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Авиакрушение произошло недалеко от города Гао на северо-востоке страны. Самолёт чехословацкого производства разбился после возвращения из патрульного вылета. По данным панафриканского портала LSI Africa, погиб один человек и несколько пострадало. Французское агентство указывает, что за штурвалом находился россиянин. Официального подтверждения этой информации пока нет.
Ранее Лайф рассказывал, как в лондонском аэропорту Хитроу два лайнера не поделили взлётную полосу и столкнулись. Повреждения получили воздушные суда исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.