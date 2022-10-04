AFP: Россиянин погиб при крушении военного самолёта в Мали

В результате крушения военного самолёта Aero L-39 Albatros в Мали погиб россиянин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Авиакрушение произошло недалеко от города Гао на северо-востоке страны. Самолёт чехословацкого производства разбился после возвращения из патрульного вылета. По данным панафриканского портала LSI Africa, погиб один человек и несколько пострадало. Французское агентство указывает, что за штурвалом находился россиянин. Официального подтверждения этой информации пока нет.