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4 октября, 13:45

AFP: Россиянин погиб при крушении военного самолёта в Мали

<p>Предполагаемое место падения самолёта. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/fabsenbln/status/1577241799261040640/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fabian</a></p>

Предполагаемое место падения самолёта. Обложка © Twitter / Fabian

В результате крушения военного самолёта Aero L-39 Albatros в Мали погиб россиянин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Авиакрушение произошло недалеко от города Гао на северо-востоке страны. Самолёт чехословацкого производства разбился после возвращения из патрульного вылета. По данным панафриканского портала LSI Africa, погиб один человек и несколько пострадало. Французское агентство указывает, что за штурвалом находился россиянин. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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Артур Лапсаков

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