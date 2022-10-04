Бывшего главу "Формулы-1" будут судить по делу о мошенничестве на 400 миллионов фунтов
Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун предстанет перед судом Великобритании по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.
91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (453 миллиона долларов по нынешнему курсу) в британской налоговой службе.
Судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года. Процесс может продлиться до шести недель. Экклстоуну грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
Британец, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов, возглавлял "Формулу-1" в течение четырёх десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.
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