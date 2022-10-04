Бывшего главу "Формулы-1" будут судить по делу о мошенничестве на 400 миллионов фунтов

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун предстанет перед судом Великобритании по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.

91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (453 миллиона долларов по нынешнему курсу) в британской налоговой службе.

Судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года. Процесс может продлиться до шести недель. Экклстоуну грозит лишение свободы сроком до десяти лет.