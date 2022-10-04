Переговоры в Абу-Даби
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 16:30

Бывшего главу "Формулы-1" будут судить по делу о мошенничестве на 400 миллионов фунтов

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун предстанет перед судом Великобритании по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает AFP.

91-летнего бизнесмена обвиняют в том, что он не задекларировал активы на сумму 400 миллионов фунтов стерлингов (453 миллиона долларов по нынешнему курсу) в британской налоговой службе.

Бывший глава "Формулы-1" не жалеет о словах в поддержку Путина
Бывший глава "Формулы-1" не жалеет о словах в поддержку Путина

Судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года. Процесс может продлиться до шести недель. Экклстоуну грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Британец, чьё состояние оценивается в три миллиарда долларов, возглавлял "Формулу-1" в течение четырёх десятилетий. Он покинул руководящий пост в 2017 году.

BannerImage

Getty Images / Marcelo Machado de Melo

Роман Фейгин
  • Новости
  • Формула-1
  • Берни Экклстоун
  • Автоспорт
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar