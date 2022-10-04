Грызлов: Россия готова отстаивать суверенитет Белоруссии доступными средствами

Российские власти готовы в соответствии с союзническими обязательствами отстаивать суверенитет Белоруссии доступными средствами. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов, выступая перед участниками форума по вопросам безопасности сотрудничества "Рубежи Союзного государства" в Светлогорске.

"На территории Республики Беларусь имеются новейшие образцы российского ракетного вооружения. При необходимости — в полном соответствии с союзническими обязательствами и международным правом — Россия готова отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными средствами. Безопасность республики гарантирована в том числе и "ядерным зонтиком", — приводит слова дипломата пресс-служба Посольства РФ в Белоруссии.

В рамках украинского конфликта, продолжил Грызлов, безопасность российско-белорусских границ является главным приоритетом, никто в мире не должен сомневаться в том, что эти две страны готовы к отражению любой угрозы вне зависимости от её характера. По словам дипломата, полностью реализуется военная доктрина Союзного государства, функционирует и единая группировка войск, налажено единое военное планирование, а также каждый год проводятся десятки учений, осуществляется постоянный обмен опытом и данными по линии Минобороны РФ и Белоруссии.

Кроме того, добавил он, значительное число предприятий стран взаимно вовлечено в реализацию гособоронзаказа, они ведут совместные высокотехнологичные научные разработки. Как отметил Грызлов, Москва ценит поддержку Минска, которую тот оказывает в рамках спецоперации, в том числе участие республики в обеспечении работы единой системы ПВО и осуществление патрулирования границ.

"Безопасность Союзного государства базируется на взаимовыгодной и равноправной интеграции, является естественным результатом сотрудничества. Эта модель взаимодействия ориентирована в будущее, а не в прошлое", — добавил дипломат.