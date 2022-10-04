Санду проговорилась российским пранкерам о планах отдать земли Молдавии Украине

Президент Молдавии Майя Санду заявила российским пранкерам Вовану и Лексусу о готовности передать часть земель страны в пользование Украине. Во время разговора с блогерами она считала, что общается с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Пранкеры опубликовали 18-минутную беседу, в которой Санду предложила в пользование Украине территорию села Джурджулешты на несколько лет.

"Когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты, и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы ещё пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", — сказала Санду.

Молдавский лидер также добавила, что страна так и не получила ответа со стороны Украины по указанной территории. Во время разговора президент рассказала, что в Молдавии велик риск тотального отключения газа и электричества. По её словам, цены выросли в десять раз и нет решений, как исправить эту ситуацию.