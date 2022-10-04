Суд в Испании закрыл дело об экстрадиции блогера Шария на Украину
Испанский суд закрыл дело об экстрадиции украинского блогера Анатолия Шария на родину, так как он покинул территорию королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение юридической инстанции.
Как указано в документе, от властей Украины поступило сообщение о возможном пребывании Шария в Италии, в результате чего суд решил прекратить нынешнее разбирательство. О решении постановлено уведомить Интерпол, МИД и Минюст Испании.
Напомним, в мае СБУ сообщила о задержании блогера Шария в Испании. Украинская спецслужба подозревает его в госизмене и "нарушении равноправия граждан". По мнению следователей Незалежной, Шарий действовал "в ущерб национальной безопасности Украины" и, возможно, "по заказу иностранных структур". Впрочем, с испанской стороны никаких обвинений блогеру предъявлено не было. Блогер был отпущен под подписку уже через несколько часов.
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