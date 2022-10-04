Мошенники предлагают отмазать от мобилизации за сотни тысяч

Мошенники не перестают обманывать россиян, а с объявлением частичной мобилизации в их прицел попали граждане, желающие избежать службы. Как стало известно журналисту kp.ru Олегу Адамовичу, объявления об откосе распространяются не только в соцсетях, но и на различных сайтах. Аферисты завлекают потенциальных жертв большим числом якобы успешно решённых ситуаций. Корреспондент посетил такой "офис" в центре Москвы, где столкнулся с длинной очередью желающих.

По его словам, обработка клиента начинается с запугивания: ему говорят, что сделать сейчас хоть что-то будет крайне сложно. Однако чуть позже каким-то чудом способ находится: гражданину предлагают найти у него серьёзную болезнь. Для этого у мошенников есть частная клиника, куда и направляют жертву. А уже там из клиента вытягивают деньги под видом подтверждения диагноза. Расценки за такое дело довольно весомые. Так, 20 тысяч рублей нужно заплатить за юридическую консультацию, столько же будет стоить день в стационаре. Кроме того, немало денег необходимо отдать за дополнительные обследования. Однако гарантировать "отмазку от мобилизации" аферисты не могут.

При этом юристам уже пригрозили наказанием, если они будут поддерживать уклонистов. Однако, по мнению адвоката Андрея Некрасова, привлечь за это навряд ли получится. А подделка диагноза уже считается преступлением, за которое грозит лишение свободы до 15 лет. Последствия в этой ситуации ощутят уклонист и медицинский специалист.

"Если человек на безымянном сайте попробует купить справку об инвалидности, а его кинут, то теоретически можно пожаловаться в полицию. Налицо мошенничество. Другое дело, что вряд ли кто-то всерьёз станет расследовать преступление. Уклонист попытался обмануть систему, поплатился — сам виноват", — подчеркнул Некрасов, добавив, что жертва аферистов сама может получить срок.

Предложения по откосу есть и в Даркнете, где мошенники предлагают купить военный билет. Опасность таких объявлений в том, что данные пользователя могут слить, так как аферисты запрашивают паспорт, номер полиса и СНИЛС.