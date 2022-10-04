В Белоруссии заявили о подготовке соседних стран НАТО к войне
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что страны НАТО ведут подготовку к войне
Страны НАТО ведут подготовку инфраструктуры и своих войск к войне, исходя из этого Минск вырабатывает конкретные меры реагирования. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.
"Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем", — приводит его слова БелТА.
На возникающие угрозы Минск будет реагировать быстро, точно и адекватно той обстановке, которая будет возникать, для этого есть и силы, и средства. Белоруссия имеет конкретные данные о подготовке странами НАТО инфраструктуры и войск, добавил Хренин.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном совещании заявил, что его страна принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако белорусских военнослужащих там нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, заметив лишь, что Москва и Минск являются союзниками и партнёрами, которые тесно взаимодействуют друг с другом.
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