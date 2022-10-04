В Белоруссии заявили о подготовке соседних стран НАТО к войне

Страны НАТО ведут подготовку инфраструктуры и своих войск к войне, исходя из этого Минск вырабатывает конкретные меры реагирования. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем", — приводит его слова БелТА.