НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 13:12

В Белоруссии заявили о подготовке соседних стран НАТО к войне

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что страны НАТО ведут подготовку к войне

Страны НАТО ведут подготовку инфраструктуры и своих войск к войне, исходя из этого Минск вырабатывает конкретные меры реагирования. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Обстановка сегодня действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем", — приводит его слова БелТА.

На возникающие угрозы Минск будет реагировать быстро, точно и адекватно той обстановке, которая будет возникать, для этого есть и силы, и средства. Белоруссия имеет конкретные данные о подготовке странами НАТО инфраструктуры и войск, добавил Хренин.

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Польша завершила строительство стены на границе с Белоруссией

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на военном совещании заявил, что его страна принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако белорусских военнослужащих там нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ушёл от прямого ответа на вопрос, заметив лишь, что Москва и Минск являются союзниками и партнёрами, которые тесно взаимодействуют друг с другом.

Обложка ©

Сайт НАТО

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров