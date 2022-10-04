Начальник автоколонны погиб при обстреле ВСУ автопарка в Донецке
Начальник автоколонны погиб при обстреле Вооружёнными силами Украины автопарка в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он также опубликовал фото с последствиями атаки: на кадрах — выбитые окна в здании и повреждённые автобусы.
"В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Искренние соболезнования родным и близким", — написал Кулемзин в телеграм-канале.
Также повреждено десять автобусов.
Ранее сегодня стало известно, что украинские войска продолжают обстреливать Донецк: на этот раз прилёты зафиксированы в районе металлургического завода.