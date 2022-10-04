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4 октября, 12:58

Начальник автоколонны погиб при обстреле ВСУ автопарка в Донецке

<p>Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/9177?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Алексей КулемZин"</a></p>

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Начальник автоколонны погиб при обстреле Вооружёнными силами Украины автопарка в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он также опубликовал фото с последствиями атаки: на кадрах — выбитые окна в здании и повреждённые автобусы.

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Последствия обстрела ВСУ по автопарку в Донецке. Фото © Телеграм-канал "Алексей КулемZин"

"В результате обстрела территории автопарка коммунального предприятия "Донэлектроавтотранс" в Куйбышевском районе погиб начальник автоколонны Лысенко Александр Викторович. Искренние соболезнования родным и близким", — написал Кулемзин в телеграм-канале.

Также повреждено десять автобусов.

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Александра Вишнякова

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