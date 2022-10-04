Начальник автоколонны погиб при обстреле ВСУ автопарка в Донецке

Начальник автоколонны погиб при обстреле Вооружёнными силами Украины автопарка в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он также опубликовал фото с последствиями атаки: на кадрах — выбитые окна в здании и повреждённые автобусы.