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Опубликовано 4 октября 2022, 12:41
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ВСУ потеряли более 120 бойцов на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили более 120 военных ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в ходе спецоперации российские войска уничтожили более 120 украинских военных и два пункта временной дислокации нацформирований. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований", — сказал он в ходе брифинга.

Уничтожено более 120 националистов и 14 единиц бронетехники, уточнил генерал-лейтенант.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман. ВСУ стягивали резервы для атаки на город в том числе с Артёмовского направления. Сегодня же подразделения республики на отдельных участках в самом Артёмовске уже фиксируют отступление противника и укрепляют свои позиции, подчеркнул он.

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