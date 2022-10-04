ВСУ потеряли более 120 бойцов на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении в ходе спецоперации российские войска уничтожили более 120 украинских военных и два пункта временной дислокации нацформирований. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в районе населённого пункта Торское нанесено массированное огневое поражение подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований", — сказал он в ходе брифинга.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман. ВСУ стягивали резервы для атаки на город в том числе с Артёмовского направления. Сегодня же подразделения республики на отдельных участках в самом Артёмовске уже фиксируют отступление противника и укрепляют свои позиции, подчеркнул он.