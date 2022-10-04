ВС РФ ракетами поразили склад боеприпасов ВСУ и цеха ремонта техники "Мотор Сич"
Ракетными ударами поражены украинский склад с боеприпасами и цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич" в Запорожье. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными ударами в районе города Запорожья поражён склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, а также производственные цеха ремонта авиатехники на территории завода "Мотор Сич", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков уточнил, что в результате уничтожено 15 тонн боеприпасов, включая снаряды к реактивной системе залпового огня HIMARS и два боевых вертолёта Ми-24.
Ранее Лайф писал, что за сутки ВС России поразили пять пунктов управления украинских войск. Также были поражены 43 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 157 районах.
Специальная военная операция на Украине
Кадр видео Минобороны РФ