Ещё один украинский "Бук" уничтожили российские военные в ДНР
Российские вооружённые силы уничтожили ещё один украинский зенитный ракетный комплекс "Бук" на территории ДНР. Об этом проинформировал на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сообщил представитель ведомства журналистам.
Ранее ещё одна пусковая установка "Бук-М1" была уничтожена возле Курдюмовки в ДНР, другой комплекс был подбит в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области. В конце сентября ещё один украинский зенитный комплекс вывели из строя в районе Никифоровки. А вот российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".
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