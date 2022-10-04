НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 октября, 12:25

Лучший подарок: В Дербенте брат сюрпризом приехал на свадьбу сестры прямо из зоны СВО

В Дербенте брат неожиданно для всех приехал на свадьбу сестры из зоны спецоперации

Российский военнослужащий прибыл на свадьбу сестры в Дербенте прямиком из зоны проведения специальной операции. Внезапным появлением мужчина растрогал всех присутствующих на праздничном мероприятии гостей. Трогательные кадры опубликовал телеграм-канал Mash.

В Дербенте брат неожиданно для всех приехал на свадьбу сестры из зоны спецоперации. Видео © Telegram / Mash

Когда боец, облачённый в военную форму, появился в зале, гости попросту не смогли сдержать эмоций: кто-то от неожиданного сюрприза застыл в одном положении, а кто-то не смог сдержать слёзы счастья. На кадрах видно, как мужчина подбежал к сестре с огромным букетом и несколько раз крепко обнял её. Он также поздравил с праздником и жениха. О прибытии военнослужащего, к слову, не знали ни его мать, ни сама невеста.

Объятия и слёзы радости: Видео встречи освобождённого из плена российского военного с семьёй

Объятия и слёзы радости: Видео встречи освобождённого из плена российского военного с семьёй

Ранее Лайф рассказывал, что мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших из России соотечественников. При этом он отметил, что сплочение россиян, которое он наблюдает в такой сложный период, заставляет его гордиться этой нацией. Боец убеждён, что именно единство народа — залог победы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Mash

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров