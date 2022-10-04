Когда боец, облачённый в военную форму, появился в зале, гости попросту не смогли сдержать эмоций: кто-то от неожиданного сюрприза застыл в одном положении, а кто-то не смог сдержать слёзы счастья. На кадрах видно, как мужчина подбежал к сестре с огромным букетом и несколько раз крепко обнял её. Он также поздравил с праздником и жениха. О прибытии военнослужащего, к слову, не знали ни его мать, ни сама невеста.