В соцсетях набирает популярность видеообращение мобилизованного жителя Омска, этнического казаха, к представителям своей нации. Автор ролика отметил, что некоторые его соотечественники, приехавшие на заработки в РФ, резко сменили приоритеты, когда появилась необходимость встать на защиту страны.

Мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших соотечественников. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов "Z"

"Все знают, что в Омске 30% казахов. Почему у нас рота тысяча человек, а в этой роте всего пять казахов? Казахи куда делись? Вы что, все сбежали? Это время войдёт в историю. И когда ваши дети спросят: "Папа, где ты был?" Вы признаете или соврёте? Мне просто стыдно за свой народ. Потому что большинство казахов сбежало из Омска. Вы в этой стране жили, зарабатывали деньги. А сейчас? Кто вы после этого?" — высказался на видео Куандык Имангалиев.

При этом он отметил, что сплочение россиян, которое он наблюдает в такой сложный период, заставляет его гордиться этой нацией. Боец убеждён, что именно единство народа — залог победы.

"Я преклоняю голову перед русским народом, потому что все здесь — все русские. Независимо от того, кто они были на гражданке: доходяга, бизнесмен, тракторист. Все здесь", — отметил житель Омска.