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Опубликовано 4 октября 2022, 11:53
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Мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших из России соотечественников

Мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших из России соотечественников

В соцсетях набирает популярность видеообращение мобилизованного жителя Омска, этнического казаха, к представителям своей нации. Автор ролика отметил, что некоторые его соотечественники, приехавшие на заработки в РФ, резко сменили приоритеты, когда появилась необходимость встать на защиту страны.

Мобилизованный казах из Омска пристыдил сбежавших соотечественников. Видео © Telegram / Неофициальный Безсонов "Z"

"Все знают, что в Омске 30% казахов. Почему у нас рота тысяча человек, а в этой роте всего пять казахов? Казахи куда делись? Вы что, все сбежали? Это время войдёт в историю. И когда ваши дети спросят: "Папа, где ты был?" Вы признаете или соврёте? Мне просто стыдно за свой народ. Потому что большинство казахов сбежало из Омска. Вы в этой стране жили, зарабатывали деньги. А сейчас? Кто вы после этого?" — высказался на видео Куандык Имангалиев.

При этом он отметил, что сплочение россиян, которое он наблюдает в такой сложный период, заставляет его гордиться этой нацией. Боец убеждён, что именно единство народа — залог победы.

"Я преклоняю голову перед русским народом, потому что все здесь — все русские. Независимо от того, кто они были на гражданке: доходяга, бизнесмен, тракторист. Все здесь", — отметил житель Омска.

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А ранее Лайф рассказывал, что мобилизованный житель Солнечногорска покорил журналистов боевым настроем. В разговоре с представителями прессы мужчина, качая на руках четырёхмесячного сына, отметил, что абсолютно не переживает из-за того, что ему предстоит отправиться на фронт.

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Кадр из видео Telegram / Неофициальный Безсонов "Z"

Наталья Исакова
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