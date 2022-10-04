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4 октября, 11:43

Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк: на этот раз прилёты зафиксированы в районе металлургического завода. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Кадры с места прилёта в районе Донецкого металлургического завода. Видео © Telegram / Алексей КулемZин

"Прилёт в районе ДМЗ", — написал он в телеграм-канале, прикрепив кадры с места происшествия.

Пока информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

А накануне под огнём ВСУ в Донецке оказался район Южного автовокзала и ТЦ. В результате атаки выбиты окна в торговых комплексах "Континент", "Золотое кольцо", также было повреждено здание диспетчерской и три трамвая.

Обложка ©

Telegram / Алексей КулемZин

Наталья Исакова

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