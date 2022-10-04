Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк: на этот раз прилёты зафиксированы в районе металлургического завода. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Кадры с места прилёта в районе Донецкого металлургического завода. Видео © Telegram / Алексей КулемZин

"Прилёт в районе ДМЗ", — написал он в телеграм-канале, прикрепив кадры с места происшествия.

Пока информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.