Украинские войска обстреляли район Донецкого металлургического завода
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк: на этот раз прилёты зафиксированы в районе металлургического завода. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.
Кадры с места прилёта в районе Донецкого металлургического завода. Видео © Telegram / Алексей КулемZин
"Прилёт в районе ДМЗ", — написал он в телеграм-канале, прикрепив кадры с места происшествия.
Пока информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.
А накануне под огнём ВСУ в Донецке оказался район Южного автовокзала и ТЦ. В результате атаки выбиты окна в торговых комплексах "Континент", "Золотое кольцо", также было повреждено здание диспетчерской и три трамвая.
Telegram / Алексей КулемZин