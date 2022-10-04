"Страх за родину": Офицер из Балашихи отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации
Офицер запаса из Балашихи отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации
Офицер запаса капитан Александр Муравлев из Балашихи рассказал о своём призыве для участия в специальной военной операции на Украине в рамках частичной мобилизации. Мужчина получил повестку и заявил о готовности защищать страну.
По словам Александра, он уволился из Вооружённых сил РФ в 1996 году и имеет боевой опыт, включая чеченскую войну.
"Страх — он есть у всех. Главное, чтобы страх за родину преобладал над страхом за свою шкуру", — заявил Александр Муравлев телеканалу "360".
Офицер уезжает служить Родине с позитивным настроем. На службу его провожает супруга. Он добавил, что должен был отправиться ещё 3 октября, но в этот день забрали наводчиков и мотострелков.
Ранее Лайф сообщал о том, что депутат Госдумы от "Единой России" и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что готов по призыву Минобороны из офицера запаса стать строевым.
Телеканал "360"