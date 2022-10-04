Число покидающих Финляндию россиян превысило количество въезжающих
Yle: Более 1,3 тысячи россиян покинули Финляндию за последние сутки
Впервые после закрытия финской границы для россиян число граждан РФ, вернувшихся из Финляндии на родину, превысило въехавших из России туда. Об этом сообщил телеканал Yle.
Так, за минувшие сутки из Финляндии выехало более 1,3 тысячи россиян, а это почти в два раза больше числа въехавших граждан РФ. Указывается, что сейчас фиксируется значительный отток наших соотечественников в Россию. Хотя обычно в сутки в Финляндию въезжало более тысячи россиян, на прошлой неделе этот показатель достиг даже более восьми тысяч человек.
Напомним, 30 сентября вступило в силу решение о закрытии границы Финляндии для туристов из России. Тем, кому откажут во въезде, поставят соответствующую пометку в загранпаспорте, а визу (даже если она выдана третьей страной) аннулируют. При этом есть исключения: въезжать в Финляндию разрешается по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или на лечение.
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