Число покидающих Финляндию россиян превысило количество въезжающих

Впервые после закрытия финской границы для россиян число граждан РФ, вернувшихся из Финляндии на родину, превысило въехавших из России туда. Об этом сообщил телеканал Yle.

Так, за минувшие сутки из Финляндии выехало более 1,3 тысячи россиян, а это почти в два раза больше числа въехавших граждан РФ. Указывается, что сейчас фиксируется значительный отток наших соотечественников в Россию. Хотя обычно в сутки в Финляндию въезжало более тысячи россиян, на прошлой неделе этот показатель достиг даже более восьми тысяч человек.