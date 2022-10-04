Щенок Пуговка совершил "грязную диверсию" в прямом эфире украинского шоу

Щенок по кличке Пуговка, который стал героем утреннего шоу на одном из украинских телеканалов, подготовил ведущим программы неожиданный сюрприз, испражнившись прямо на их стол. Видео опубликовал телеграм-канал "УНИАН".

Конфуз на украинском телешоу. Видео © Telegram / УНИАН

Темой утреннего эфира телепередачи стали домашние питомцы, которые пострадали от боевых действий. В студию в качестве гостя пришла организатор приюта для животных, взяв с собой щенка. Во время прямого эфира Пуговка (так зовут собаку) без лишних слов дала понять, как относится к таким приключениям, наложив отменную кучу на стол телеведущих. Смущённая хозяйка быстро убрала грязный сюрприз и отметила, что щенок просто переволновался.