В ЛНР подтвердили, что союзные войска по-прежнему контролируют всю территорию республики

Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем союзных сил. Такое заявление сделал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Напряжение на этом направлении (Кременная – Лисичанск. — Прим. Лайфа) очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками", — приводит ТАСС его слова.