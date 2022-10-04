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4 октября, 11:25

В ЛНР подтвердили, что союзные войска по-прежнему контролируют всю территорию республики

Мирошник: Союзные войска по-прежнему контролируют всю территорию ЛНР

Вся территория Луганской Народной Республики находится под контролем союзных сил. Такое заявление сделал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

"Напряжение на этом направлении (Кременная – Лисичанск. — Прим. Лайфа) очень высокое, но вся территория ЛНР контролируется союзными войсками", — приводит ТАСС его слова.

Мирошник отметил, что наши бойцы "держатся твёрдо" и не позволяют растащить резервы, которые они смогут применить для главного удара по противнику.

Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман

Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман

А ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков также уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Наталья Исакова

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