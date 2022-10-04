Украина отправила в район Кременной иностранных наёмников
Мирошник: Киев перебросил подготовленных в Восточной Европе наёмников в район Кременной
Украина отправила иностранных наёмников, которые прошли подготовку на базах в Восточной Европе, в район города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики Родиона Мирошника.
"Действительно, концентрация вражеских сил на этом направлении очень высокая. Возможность перебрасывать силы у них пока есть. Туда были стянуты наёмники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе", — сказал он.
Мирошник отметил, что всё это происходило на протяжении последних недель.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные войска намерены освободить Красный Лиман. По его словам, в районе Кременной выстраивается достаточно серьёзная линия обороны.
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