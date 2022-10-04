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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 11:18

Украина отправила в район Кременной иностранных наёмников

Мирошник: Киев перебросил подготовленных в Восточной Европе наёмников в район Кременной

Украина отправила иностранных наёмников, которые прошли подготовку на базах в Восточной Европе, в район города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики Родиона Мирошника.

"Действительно, концентрация вражеских сил на этом направлении очень высокая. Возможность перебрасывать силы у них пока есть. Туда были стянуты наёмники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе", — сказал он.

Мирошник отметил, что всё это происходило на протяжении последних недель.

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Варвара Романова
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