Украина отправила иностранных наёмников, которые прошли подготовку на базах в Восточной Европе, в район города Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла республики Родиона Мирошника.

"Действительно, концентрация вражеских сил на этом направлении очень высокая. Возможность перебрасывать силы у них пока есть. Туда были стянуты наёмники и силы, прошедшие подготовку на тренировочных базах в Восточной Европе", — сказал он.

Мирошник отметил, что всё это происходило на протяжении последних недель.