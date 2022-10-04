Пушилин: ВСУ отступают на отдельных участках в Артёмовске
Вооружённые силы Украины отступают на отдельных участках в Артёмовске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сейчас, на сегодняшний день, мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артёмовске — уже мы фиксируем его отступление", — отметил Пушилин в эфире Первого канала.
Также, по его словам, союзные силы выстраивают серьёзную линию обороны в районе Кременной в ЛНР.
А накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.
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