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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 10:00
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Пушилин: ВСУ отступают на отдельных участках в Артёмовске

Вооружённые силы Украины отступают на отдельных участках в Артёмовске, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Сейчас, на сегодняшний день, мы видим, что наши позиции укрепляются и противник на отдельных участках в самом Артёмовске — уже мы фиксируем его отступление", — отметил Пушилин в эфире Первого канала.

Также, по его словам, союзные силы выстраивают серьёзную линию обороны в районе Кременной в ЛНР.

Бойцы ВСУ сняли на видео бегство из Артёмовска после потери 260 товарищей
Бойцы ВСУ сняли на видео бегство из Артёмовска после потери 260 товарищей

А накануне помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв сообщил о начале отступления ВСУ под Артёмовском. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что российские войска уничтожили более 260 украинских силовиков на Артёмовском направлении.

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Александра Вишнякова
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