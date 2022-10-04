Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в спецоперации, но с нюансами

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако военнослужащих страны там нет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — сказал Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

При этом глава государства подчеркнул, что участие Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию Белоруссии и не допустить нанесения удара по республике под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Вот наше участие", — добавил президент.