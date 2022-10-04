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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 09:45
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Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в спецоперации, но с нюансами

Лукашенко подтвердил участие Белоруссии в спецоперации на Украине

Белоруссия принимает участие в специальной военной операции на Украине, однако военнослужащих страны там нет. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

"Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства", — сказал Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности.

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При этом глава государства подчеркнул, что участие Минска заключается в том, чтобы не допустить распространения конфликта на территорию Белоруссии и не допустить нанесения удара по республике под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии.

"Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Вот наше участие", — добавил президент.

Ранее Лукашенко назвал враньём слухи о готовящейся мобилизации в Белоруссии. При этом позднее глава государства призвал мобилизовать всех белорусов для уборки картофеля и других культур. По его словам, в этом году страны могут купить в два раза больше белорусской продукции.

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Сайт президента Белоруссии

Артур Лапсаков
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