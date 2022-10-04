В ЕС осудили пуск ракеты КНДР над Японией

Европейский союз расценивает пуск КНДР баллистической ракеты над Японией как угрозу безопасности в регионе. Об этом в "Твиттере" заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией", — написал он.

По словам главы Евросовета, пуск ракеты КНДР является неоправданной агрессией и грубым нарушением международного права. В данном вопросе Европейский союз солидарен с Японией и Южной Кореей, добавил Мишель.