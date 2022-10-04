В ЕС осудили пуск ракеты КНДР над Японией
Глава Евросовета Мишель: Пуск ракеты КНДР над Японией — угроза безопасности в регионе
Европейский союз расценивает пуск КНДР баллистической ракеты над Японией как угрозу безопасности в регионе. Об этом в "Твиттере" заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
"Решительно осуждаем преднамеренную попытку Северной Кореи поставить под угрозу безопасность в регионе, выпустив баллистическую ракету над Японией", — написал он.
По словам главы Евросовета, пуск ракеты КНДР является неоправданной агрессией и грубым нарушением международного права. В данном вопросе Европейский союз солидарен с Японией и Южной Кореей, добавил Мишель.
Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Жителей северной части страны призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю. Упала ракета в Тихом океане, в трёх тысячах километров от Японии. Позднее выяснилось, что она пролетела 4,6 тысячи километров, преодолев максимальное за историю расстояние.
Getty Images / Chung Sung-Jun