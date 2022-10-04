В H&M рассказали, сколько магазинов в России уже закрыто

В России продолжается поэтапное закрытие магазинов шведского ретейлера Hennes&Mauritz (H&M). В оставшихся точках распродают последний товар. На текущий момент закрыто 42 магазина, сообщили Лайфу в компании.

"Начиная с сентября продолжается поэтапное закрытие магазинов H&M Group в России. К этому дню, 4 октября, закрыты 42 магазина в 23 российских городах", — заявили Лайфу в пресс-службе H&M.

Во многих крупных ТЦ магазины шведского ретейлера уже закрыты. Так, в московском торговом центре "Каширская плаза" точка закрыта окончательно. А магазин на Сходненской, согласно объявлению, закроют 5 октября. В тех точках, которые ещё работают, распродают остатки товара, передаёт РИА "Новости".