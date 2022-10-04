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4 октября, 09:17

В H&M рассказали, сколько магазинов в России уже закрыто

H&M постепенно закрывает магазины в России

В России продолжается поэтапное закрытие магазинов шведского ретейлера Hennes&Mauritz (H&M). В оставшихся точках распродают последний товар. На текущий момент закрыто 42 магазина, сообщили Лайфу в компании.

"Начиная с сентября продолжается поэтапное закрытие магазинов H&M Group в России. К этому дню, 4 октября, закрыты 42 магазина в 23 российских городах", — заявили Лайфу в пресс-службе H&M.

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Во многих крупных ТЦ магазины шведского ретейлера уже закрыты. Так, в московском торговом центре "Каширская плаза" точка закрыта окончательно. А магазин на Сходненской, согласно объявлению, закроют 5 октября. В тех точках, которые ещё работают, распродают остатки товара, передаёт РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал о том, что около двух десятков магазинов H&M закроются в городах Сибири и Дальнего Востока уже до конца октября.

Обложка ©

Wikimedia Commons / WiNG

Илья Суриков

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