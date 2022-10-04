В Чечне идёт подготовка ко дню рождения Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что в регионе планируется устроить массовые мероприятия по некоторым праздникам в октябре, в числе которых — главное событие — день рождения президента РФ Владимир Путина. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Обсудил с членами оргкомитета ход подготовки празднования 5 октября Дня города, Дня учителя, Дня молодёжи ЧР, а также самого главного события, которое состоится 7 октября, — юбилея президента России Владимира Путина", — написал он.

По словам Кадырова, в день рождения президента планируется открыть Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Путина и многофункциональный комплекс "Минутка". Вместе с тем 7 октября состоятся скачки, мото- и велопробег, чемпионат и Кубок РФ по кольцевым гонкам, презентация проекта строительства правительственного комплекса, а также другие мероприятия.

Глава Чечни добавил, что на всех октябрьских праздниках будут проводиться культурные мероприятия, посвящённые подвигам военных, которые участвуют в спецоперации на Украине. Вместе с тем будут воспеваться доблесть, мужество, благородство, дух и отвага этих героев. А ещё планируется прочитать стихотворения детей, которые посвящены их отцам. Вопросами, связанными с организацией праздников, занимается его дочь, министр культуры Чечни Айшат Кадырова.