Суд в Казахстане арестовал блогера за приставание к россиянам с провокационными вопросами

Блогера из Казахстана Диаса Кузаирова арестовали на пять суток за то, что он приставал к россиянам с провокационными вопросами. Такое решение вынес специализированный административный суд в Павлодаре.

"Суд признал Кузаирова Д.К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство". — Прим. Лайфа), и наложил административное взыскание — арест на пять суток", — говорится в постановлении.

Как уточнили в инстанции, 27 сентября возле ресторана злоумышленник приставал к приехавшим из России гражданам, которые были приглашены на обед. Он задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. В суде также отметили, что блогер развязал конфликт с инициатором мероприятия, снимал всё на видео и транслировал запись на канал YouTube. Кроме того, он нарушил общественный порядок, тем самым совершив мелкое хулиганство.