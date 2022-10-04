Суд в Казахстане арестовал блогера за приставание к россиянам с провокационными вопросами
Блогера из Казахстана Диаса Кузаирова арестовали на пять суток за то, что он приставал к россиянам с провокационными вопросами. Такое решение вынес специализированный административный суд в Павлодаре.
"Суд признал Кузаирова Д.К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство". — Прим. Лайфа), и наложил административное взыскание — арест на пять суток", — говорится в постановлении.
Как уточнили в инстанции, 27 сентября возле ресторана злоумышленник приставал к приехавшим из России гражданам, которые были приглашены на обед. Он задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. В суде также отметили, что блогер развязал конфликт с инициатором мероприятия, снимал всё на видео и транслировал запись на канал YouTube. Кроме того, он нарушил общественный порядок, тем самым совершив мелкое хулиганство.
Ранее Лайф рассказывал, что российского рэпера GONE.Fludd засняли в банке в казахстанском Актобе. По словам очевидцев, большинство уехавших в страну россиян нередко обращаются в финансовые организации после пересечения границы.
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