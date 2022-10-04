Всё дело в одеяле: Шведские учёные назвали способ побороть бессонницу

Использование утяжелённого одеяла перед сном повышает уровень мелатонина у молодых людей, который помогает бороться с бессонницей. К такому выводу пришли учёные Уппсальского университета в Швеции.

В эксперименте приняло участие 26 молодых мужчин и женщин. Они укрывались утяжелённым и обычным одеялами, сразу после этого у них собирали слюну — чтобы измерить уровень гормонов, пишет Journal of Sleep Research. Согласно результатам исследования, утяжелённое одеяло увеличивало концентрацию мелатонина примерно на 30%.

"Наше исследование не может определить основной механизм стимулирующего воздействия утяжелённого одеяла на мелатонин. Однако одним из объяснений может быть то, что давление, оказываемое утяжелёнными одеялами, активирует кожные сенсорные афференты, переносящие сенсорную информацию через спинной мозг", — указали авторы исследования.