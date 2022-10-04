В России за сутки выявили 21 687 случаев ковида, это минимум с 9 августа
За сутки в России выявили 21 687 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, это количество оказалось минимальным с 9 августа. Такие данные приводят в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Таким образом, всего с начала пандемии было зарегистрировано 21 094 872 заболевших. Также за сутки умерло 107 пациентов, а выздоровело — 45 437.
О том, что заболеваемость ковидом в России резко пошла на спад, ранее рассказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что коронавирус стал вести себя как привычные нам сезонные респираторные вирусы.
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