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4 октября, 08:52

В России за сутки выявили 21 687 случаев ковида, это минимум с 9 августа

За сутки в России выявили 21 687 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, это количество оказалось минимальным с 9 августа. Такие данные приводят в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, всего с начала пандемии было зарегистрировано 21 094 872 заболевших. Также за сутки умерло 107 пациентов, а выздоровело — 45 437.

Заболеваемость ковидом в России снизилась на 30% за неделю

Заболеваемость ковидом в России снизилась на 30% за неделю

О том, что заболеваемость ковидом в России резко пошла на спад, ранее рассказала и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что коронавирус стал вести себя как привычные нам сезонные респираторные вирусы.

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Shutterstock

Александра Вишнякова
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